CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı

6 saat önce

Muhabirlerin soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Muhabirlerin soru sorması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:03 Kaynak: AA
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