CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

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CHP Parti Sözcüsü Öztrak, gazetecilerin sorularını cevapladı
6 saat önce
Muhabirlerin soru sorması CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:03 Kaynak: AA
Muhabirlerin soru sorması
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları
ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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