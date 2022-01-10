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CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı

10.01.2022 17:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, emekliye, dul ve yetimlere, memura hemen ek zam yapılması gerektiğini belirterek, "Asgari ücretliye de yılın ikinci yarısında ek zam yapma taahhüdünü bugünden verin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, emekliye, dul ve yetimlere, memura hemen ek zam yapılması gerektiğini belirterek, "Asgari ücretliye de yılın ikinci yarısında ek zam yapma taahhüdünü bugünden verin." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 itfaiye personeline rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, tek bir gecede yapılan zamların milleti ezdiğini söyledi.

Geçen cuma akşamı akaryakıta fahiş zamlar geldiğini, benzinin litresine 63 kuruş, mazotun litresine 94 kuruş zam yapıldığını aktaran Öztrak, bir depo akaryakıtın maliyetinin bir yılda ikiye katlandığını kaydetti.

Son akaryakıt zamlarından sonra İstanbul'dan İzmir'e tünel, köprü ve yollardan arabayla gidip gelmenin maliyetinin 1811 lirayı bulduğunu ifade eden Öztrak, "Bu korkunç bir maliyet. Ulaşım maliyetlerindeki bu artış yarın iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Bu kaçınılmaz. Son üç aydır akaryakıt zamları otomatiğe bağlandı. Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam." diye konuştu.

Türk lirasının son bir yıldaki değer kaybının yüzde 46'yı bulduğunu, üretici enflasyonunun tüketici enflasyonundan 44 puan fazla olduğunu aktaran Öztrak, dolar kurundaki, fabrika fiyatlarındaki artışların ve son enerji zamlarının tüketiciye henüz tam yansımadığını savundu.

Emeklilere "2 bin 500 lira ile bu kışı idare et" denildiğini, memura "2,5 puan" ilave maaş artışı verildiğini ifade eden Öztrak, asgari ücretlinin aldığı zammın ceplerine girmeden "enflasyonun şahlanmasıyla" eridiğini öne sürdü.

Öztrak hükümete, "Emekliye, onların dul ve yetimlerine, memura hemen ek zam yapın. Asgari ücretliye de yılın ikinci yarısında ek zam yapma taahhüdünü bugünden verin." çağrısında bulundu.

Zamların çiftçileri de ezip geçtiğini ifade eden Öztrak, çiftçiye desteklerin hemen artırılması ve bunun derhal ödenmesi gerektiğini, aksi halde bu yıl gıda krizinin kapıda olduğunu belirtti.

Döviz kuru, enflasyon ve faizin düşmediğini öne süren Öztrak, ekonomiye artık kimsenin güvenmediğini savundu.

Merkez Bankasının kasasında 56,4 milyar dolar açık olduğunu ifade eden Öztrak, "Merkez Bankasındaki, yabancı merkez bankalarının alacaklarına haciz konamaz" düzenlemesinin getirildiğini kaydetti. "Bu maddenin gerekçesi nedir?" sorusunu yönelten Öztrak, buna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda doyurucu bir açıklama getirilmediğini savundu.

"2021'de ülkemiz ilk 20 ekonomi liginden düştü"

Öztrak, 2013'te 12 bin 582 dolar olan kişi başına gelirin 2021'de 9 bin 489 dolara düştüğünü, aynı dönemde tüm ülkenin gelirinin 958 milyar dolardan 801 milyar dolara gerilediğini ileri sürerek, "Erdoğan 2011'de 2023 için, yani önümüzdeki yıl için 'dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme' sözü vermişti. Bıraktık ilk 10'u, 2021'de ülkemiz ilk 20 ekonomi liginden düştü. Bu yıl da en büyük ekonomiler liginde 22. sıraya düşeceğimizi, uluslararası kuruluşlar söylüyor." şeklinde konuştu.

TÜİK'in kasım ayı işsizlik verilerine değinen Öztrak, son bir ayda genç işsizlerin sayısının 120 bin kişi artarak, 1 milyon 153 bin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyada basın özgürlüğünde 179 ülke arasında 153'üncü sırada olduğunu aktaran Öztrak, "Bu ülkede gazeteciler, Ruanda ve Bangladeş kadar özgür. Ülkemizde basın özgürlüğü kalmamış. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle mesleğini hakkıyla yerine getiren, kaleminin namusunu satmayan tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'da barışçıl bir şekilde başlayan ancak hızla boyut değiştiren olayları yakından takip ettiklerini aktaran Öztrak, Kazakistan'ın huzura kavuşması, olayların sağduyuyla çözülmesi, Kazak halkının kendi kaderine kendisinin sahip çıkmasını temenni etti.

Türkiye'de Kovid-19 vakalarının yeni varyantlarla beraber hız kazandığını dile getiren Öztrak, tedbir alma ve aşılama konusunda yeni bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP'nin bu yıl kongresi var ancak erken seçim ihtimaline karşılık erteleneceği iddiaları konuşuluyor. Bununla ilgili alınmış bir karar var mı?" sorusuna Öztrak, "Erken seçimin bir zorunluluk haline geldiği böyle bir dönemde konu tabii ki gündemimizde. Gerekli önlemleri mutlaka alacağız. Genel Başkanımız bu konuyla ilgili açıklamaları da yaptı." cevabını verdi.

"HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel in PKK'lı teröristle çıkan fotoğrafları için değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir ancak burada sorulması gereken bir soru daha var. Bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Yani Erdoğan'ın valilere talimat verip şehirlerimize bombalar yıkılırken, teröristlere dokunmayın dediği zaman. İmralı'ya her türlü ihtimamın gösterildiği zaman. İmralı sakinine 'Sayın' dendiği zaman. Bu fotoğrafı bize soracağınıza bu fotoğrafın asıl muhatabı olan Erdoğan'a sormanız gerekir."

Öztrak, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı da 'Ben ekonomistim.' dedi ve iktidara yeni bir model önerdiğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık, "Memlekette herkes kendisine ekonomist demek için yarışmaya başladı. Bu durumda iki elini böğründe kavuşturan herkes 'Ben ekonomistim.' diye ortaya çıkıyor. Ama öyle gözüküyor ki bunların ekonomistlikten anladıkları, milletin kolundaki bileziğe, kulağındaki küpeye göz koymak." diye konuştu.

"Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılan korumalı mevduat sistemi için 'Dua edin de tutsun' dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "Bu açıklama ülked

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Zam, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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