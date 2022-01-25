CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak hükümete, "Gıda tedarik zincirindeki tüm aşamalarda en azından bu kara kış geçene kadar, son yaşanan enerji krizinden sonra alınan tüm ÖTV ve KDV'yi sıfırlayın. Hem üreticinin hem tüketicinin üzerindeki yükü hafifletin." çağrısında bulundu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, 24 Ocak'ın Türkiye'de acı olayların yaşandığı bir gün olduğunu belirtti.

Öztrak, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybettiğini, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradığı saldırıda Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit olduğunu ve 24 Ocak'ta devlet adamı İsmail Cem'in hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sanatçı Fatma Girik'in de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirten Öztrak, tüm bu isimleri rahmetle ve saygıyla andıklarını dile getirdi.

Öztrak, hükümetin ülkeyi yönetemediğini, televizyoncunun "haber yorumuna" karıştığını, sanatçının "sahne kostümüne" taktığını, "şarkı sözünden" nem kaptığını iddia etti.

Bir gazetecinin hakaret ettiği gerekçesiyle hukuk dinlemeden gece yarısı tutuklandığını öne süren Öztrak, RTÜK'ün TELE 1 ve FOX TV kanallarına verdiği cezaları eleştirdi.

"1 saatlik kesintinin bile çok büyük maliyeti var"

Organize Sanayi Bölgelerinin elektriğinin 3 gün kesildiğini, doğal gaz tedarikinin de yüzde 40 azaltıldığını ve Türkiye'de üretimin durduğunu aktaran Öztrak, böyle bir "skandalla" Cumhuriyet tarihinde ilk defa karşılaşıldığını söyledi.

Öztrak, " İran'dan gelen doğal gazda hemen hemen her kış sorun yaşanır ama bu nedenle ülkenin tamamında üretimin durdurulduğuna ilk kez şahit oluyoruz." dedi.

Hükümeti uyardıklarını, doğal gaz depolarında yeterince gaz olmadığını ve tedbir alınması gerektiğini söylediklerini ifade eden Öztrak, 2018 ve 2019'un ocak aylarında depoların yüzde 80'inin, 2020 ocak ayında yüzde 60'ının, 2021 ocak ayında ise yüzde 57'sinin dolu olduğunu kaydetti.

Öztrak, EPİAŞ'ın gün gün açıkladığı depolanan gaz rakamlarını yayımlamayı bıraktığını, en son verinin 18 Ocak 2022 tarihinde kaldığını ileri sürdü.

Türkiye'nin böyle bir kriz anında uygulamaya koyacağı "Acil Eylem Planı"nın olmadığını savunan Öztrak, "Süt ve süt ürünleri, kimya, demir-çelik, alüminyum, cam, seramik, çimento, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren fabrikalarda bırakın 3 günlük elektrik kesintisini, 1 saatlik kesintinin bile çok büyük maliyeti var." diye konuştu.

Pek çok ihracatçı firmanın taahhütleri olduğunu, bu firmaların terminlerini kaçırmaları halinde cezai müeyyideler uygulanacağını aktaran Öztrak, "Bunu kim nasıl karşılayacak?" sorusunu yöneltti.

Hükümetin döviz kurunun yükselmesini gerekçe gösterip üreticinin üstüne fahiş enerji zamları bindirdiğini öne süren Öztrak, Organize Sanayi Bölgelerindeki sanayicinin ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

"Hazine kaynaklarını millet için seferber edin"

Gıda fiyatlarının alıp başını gittiğini, elektrik kesintileri nedeniyle gıda krizinin daha da derinleşeceğini dile getiren Öztrak, kuru gıdadan bebek mamasına kadar her şeyin üretiminde aksama olacağını savundu.

Öztrak, "Hükümete çok açık bir çağrıda bulunuyoruz. Gıda tedarik zincirindeki tüm aşamalarda en azından bu kara kış geçene kadar, son yaşanan enerji krizinden sonra alınan tüm ÖTV ve KDV'yi sıfırlayın. Hem üreticinin hem tüketicinin üzerindeki yükü hafifletin. Hazine kaynaklarını zenginin mevduatına seferber etmek yerine millet için seferber edin." diye konuştu.

Bilim insanları ve uzmanların İstanbul'daki üçüncü havalimanının konumu hakkında çok uyarıda bulunduğunu aktaran Öztrak, dün 3. havalimanında THY'nin kargo deposunun çatısının çöktüğünü, uçakların uçamadığını, çok sayıda seferin iptal edildiğini ve alanın uzun süre kapandığını anlattı.

Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hafta sonu bir grup akademisyen, analist ve ekonomist ile yaptığı toplantıda, "Merkez Bankası faizini işlevsizleştirdik. TCMB bağımsızlığı diyeceksiniz, yok öyle bir şey" ifadesini kullandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Söyledikleri doğru mu? El hak doğru. Tabela faizi yüzde 14. Ama ticari kredi faizleri yüzde 30'lara kadar çıktı. Vatandaşın aldığı ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 32'lerde, taşıt kredileri faizleri yüzde 30 sınırında. Faizi indireceğim derken, vatandaşın muhatap olduğu tüm faizler sıçratıldı. Madem para politikasına ve faizlere artık doğrudan saray karar veriyor, o zaman TCMB'yi aradan çıkarın. Politika faizini sıfıra indirin. Para matbaa makinelerini de sarayın mahzenine koyun. Her ay Para Politikası Kurulu toplayıp, milletin huzurunda, gölge oyunu sergilemekten de vazgeçin. Aradaki perdeyi kaldırın, olsun bitsin."

Enflasyonun yüzde 30'da kalmayacağını, üç haneli enflasyonu milletin çok yakında yaşayacağını ileri süren Öztrak, üç haneli enflasyonun da yerini hiper enflasyona bırakacağını savundu.

"Kimse şu kış gününde buluttan nem kapmasın"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Fetullah Gülen ile dişçide görüştüğünü söyledi. Böyle bir görüşme oldu mu?" sorusuna Öztrak, "Bu konuda yeterince söz söylendi. Zırva tevil kabul etmez. Süleyman Soylu bu işleri bıraksın, yüreği yetiyorsa Yurtta Sulh Cihanda Sulh Konseyinin üyeleri kimlermiş onu bir açıklayıversin de görelim bakalım." yanıtını verdi.

"İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle belediyelerin yetersiz kaldığı eleştirilerine ne söylersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, İstanbul'un ana arterlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yollarda herhangi bir sıkıntı olmadığını savundu.

"Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesini kullandı. Bu ifadelere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, çözüm sürecini hatırlatarak tepki gösterdi. 'Bu ülkeye hayır da gelecekse kötülük de gelecekse yolu TBMM'den geçer' dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Önce Sayın Genel Başkanımızın söylediği cümleyi herkes doğru okumalıdır. Genel Başkanımız bir demokrasi sorunundan bahsetmiştir. Bugün ülkemizin 784 bin kilometrekaresinde en önde gelen sorun demokrasi sorunudur. Bugün Diyarbakır'da demokrasi sorunu vardır, Adana'da da vardır, Kars'ta da vardır, Edirne'de de vardır, Ankara'nın göbeğinde de vardır. Sorunların çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunun müellifi de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Burada kimse kafaları bulandırmamalıdır. Sorun bugün milletimizin her bir ferdini ezen demokrasi sorunudur. Kimse şu kış gününde buluttan nem kapmasın."