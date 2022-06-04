CHP Parti Sözcüsü Öztrak, Öze Dönüş Platformu'nun toplantısında konuştu

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara gelmeleri halinde Merkez Bankasına müdahale etmeyeceklerini belirterek, "Hükümet ve Merkez Bankası ne kadarlık bir enflasyon hedefine ulaşmak istediklerini birlikte seçecekler. Merkez Bankasının başına şu parti, bu parti demeden dünya çapında bilinen, liyakatli bir ismi atayacağız." dedi.

Öztırak, Öze Dönüş Platformu'nun İstanbul'da düzenlenen 2022-2023 dönemi haziran ayı toplantısına konuk oldu.

Hükümetin, 20 yılda 2 trilyon 442 milyar dolar vergi topladığını, 115 milyar dolar dış borç yaptığını, 20 milyar dolar iç borç kullandığını, atadan yadigar 63 milyar dolarlık malları satıp özelleştirdiğini savunan Öztrak, hükümetin, kendisinden önceki tüm hükümetlerin kullandığı paranın 4 katını kullandığını iddia etti.

Öztrak, Hükümetin "Gelecek sene 2 trilyon dolar olacak" dediği gayrisafi yurt içi hasılanın 800 milyar doların altına düştüğünü, kişi başı gelirin 8 bin dolarlara indiğini savundu.

Uzunca bir süredir iç içe iki krizin yaşandığını söyleyen Öztrak, "2007'den sonra Türkiye, gerçekleştirmesi gereken birtakım ekonomik reformları ertelemeye başladı. 2013'te ABD Merkez Bankası 'Ben artık eskisi gibi ucuz parayı dünyaya vermeyeceğim.' dedi. 2013'ten sonra Türk ekonomisi hep dünyanın en kırılgan ilk 5 ekonomisi arasında anılmaya başlandı. Çünkü dışarıdan para girişinin durması halinde Türk lirasının aniden ciddi bir devalüasyonla karşı karşıya kalması söz konusu." diye konuştu.

Bugün TÜİK'in "makyajlı" rakamlarıyla enflasyonun 73,5 olduğunu söyleyen Öztrak, "73,5'u ilan edebilmek için de TÜİK'in bütün bölge müdürlerini yeniden atadılar. TÜİK'in fiyatlarla ilgili daire başkanını görevden aldılar. Piyasalar yüzde 5 enflasyon beklerken, enflasyon yüzde 3'ün altında geldi. Bağımsız enflasyon hesaplama kuruluşlarının hesapladığı enflasyon yüzde 160. Enflasyon haber vermeden milletin cebinden parasını almaktır. Enflasyon, vatandaşın ve iş insanının kafasını karıştırmaktır." dedi.

"Ekonomiyi istişare ile yöneteceğiz"

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'nin iktidara gelmesi halinde enflasyon ve işsizlik konusunda ne tür somut adımlar atacağı yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:

"Merkez Bankasına müdahale etmekten vazgeçeceğiz. Hükümet ve Merkez Bankası ne kadarlık bir enflasyon hedefine ulaşmak istediklerini birlikte seçecekler. Merkez Bankasının başına şu parti, bu parti demeden dünya çapında bilinen, liyakatli bir ismi atayacağız. Merkez Bankasının yerini yeniden Ankara'ya taşıyacağız. Ekonomiyi istişare ile yöneteceğiz. Toplumun tüm kesimleri alınacak önlemlerle ilgili ne diyorlar, buna kulak vereceğiz. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı kuracağız. Varlık Fonu'nu derhal kapatacağız. Harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize tek tek vereceğiz. TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu'nu kuracağız."

"Milletimizin tek bir ferdinin dahi yaşam biçimine sonuna kadar saygılıyız"

"CHP iktidarında başörtülülere kamusal alan yasaklanır mı? İmam hatip liselerinin sayılarının azaltılması gündem olur mu?" sorusu üzerine Öztrak, "Hayır gelmez. Sonuç itibariyle biz, sosyal demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine hatta tek bir ferdinin dahi yaşam biçimine sonuna kadar saygılıyız. Biz, siyaseti bir hizmet aracı olarak görürüz. İnsanların yediğine, içtiğine, giydiğine karışma yöntemi olarak görmeyiz." yanıtını verdi.

"CHP, PKK, PYD ve HDP ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar? HDP ile siyasi anlamda iş birliği hangi şartlarda gerçekleşebilir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Biz, Kuvayımilliye ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk unsurlarını genlerinde taşıyan bir partiyiz. Biz, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tekliğinin garantisi olan partilerden bir tanesiyiz. Biz, 'Her türlü terörün Allah belasını versin.' diyen partiyiz. Onun için bizim durduğumuz yer bellidir. Biz, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin garantisiyiz." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrasında CHP'nin FETÖ'cü akla teslim olduğu ve partinin 14. katında bazı danışmanlarla gizli görüşmeler yapıldığı, şifre ile girildiği iddialarının gündeme getirildiği"nin ifade edilmesi üzerine de Öztrak, "Biz, tüm terör örgütlerine lanet okuyan bir partiyiz. Tüm terör örgütlerinin karşısına dikilen bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı Meclise ilk giden bizim milletvekillerimizdir. Bunun üzerinden bir sürü hikaye uydurulmaktadır. Herkesin o süreçte yeri, yurdu bellidir. Kim havadadır, kim tüneldedir, kim karadadır, bunların hepsi bellidir. Gençler bütün bunlara bakıp, neyin ne olduğu konusundaki kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.

Toplantıya, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu ile Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer de katıldı.