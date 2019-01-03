Son Dakika Haberleri: CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "(Yıllık Enflasyon Rakamları) 2002'den Sonra Başlayan AK Parti Döneminin...

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "(Yıllık Enflasyon Rakamları) 2002'den Sonra Başlayan AK Parti Döneminin...

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

"2018'e yüzde 7 tüketici enflasyon hedefiyle başlayan saray yılı yüzde 20.3 eflasyonla tamamladı. BU aynı zamanda 2002'den sonra başlayan AKParti döneminin en yüksek enflasyonu. Bakana sorarsanız hedefi tutturmuşlar"

"Bu gerçekleşen enflasyon yüzde 7 denilen hedeften yüzde 190 oranında bir sapmayı ifade ediyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:47 Kaynak: AA

Saray, Merkez Yürütme Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

CHP'de İzmir Adayı Kesin Gibi! Kılıçdaroğlu, Murat Bakan Üzerine Yoğunlaştı Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:27:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "(Yıllık Enflasyon Rakamları) 2002'den Sonra Başlayan AK Parti Döneminin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]