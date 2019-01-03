CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "(Yıllık Enflasyon Rakamları) 2002'den Sonra Başlayan AK Parti Döneminin...
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, partisinin MYK
toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
"2018'e yüzde 7 tüketici enflasyon hedefiyle başlayan saray yılı yüzde 20.3 eflasyonla tamamladı. BU aynı zamanda 2002'den sonra başlayan AKParti döneminin en yüksek enflasyonu. Bakana sorarsanız hedefi tutturmuşlar"
"Bu gerçekleşen enflasyon yüzde 7 denilen hedeften yüzde 190 oranında bir sapmayı ifade ediyor"
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:47 Kaynak: AA
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