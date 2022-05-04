CHP Patnos'ta Üye Katılım Töreni Düzenledi: "Türkiye'de Özgürlüğün, Barışın Yana Olan Siz Gençlerle İktidar Olacağımızı İnanıyorum" - Son Dakika

CHP Ağrı'nın Patnos ilçesinde 250 kişilik üye katılım töreni düzenledi. CHP Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, "Bu parti Patnos'ta bu kadar genci bir araya getiriyorsa bu partinin iktidar olmama gibi bir şansı yok. Altılı masada, Millet İttifakı'nda olan dostlarımızla Türkiye'de demokrasiyi içselleştiren, Türkiye'de özgürlüğün, barışın, emekten yana olan siz gençlerle iktidar olacağımızı inanıyorum" dedi.

CHP, Ağrı'nın Patnos ilçesinde gençlerden oluşan 250 kişilik üye katılım töreni düzenledi. Törene; CHP Parti Meclis üyesi Nevaf Bilek, CHP Patnos İlçe Başkanı Ali Eşref Tutmaz, Ağrı İl Başkan yardımcılarından İsa Taştan ve Adem Karakol, Ağrı İl Gençlik Kolları Tahir Budak, Patnos İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hayrettin Tutmaz, Gelecek Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Aydın Narman ve İş Adamı Bayram Bulan ve partililer katıldı.

CHP Meclis Üyesi Nevaf Bilek törende şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİYİ İÇSELLEŞTİREN, TÜRKİYE'DE ÖZGÜRLÜĞÜN, BARIŞIN, EMEKTEN YANA OLAN SİZ GENÇLERLE İKTİDAR OLACAĞIMIZI İNANIYORUM"

"Siz gençlerle birlikte bu ülkeyi tekrardan yaşanabilir bir şekilde inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı'nın selamını ve saygılarını sizlere iletiyorum. Tabii ki bu süreçte Ağrı Patnos'ta bu kadar genci bir arada görmek ve katılımlarını görmek hem bizleri hem de genel merkezimizi gerçekten çok sevindirdiğini söyleyebilirim. Bundan dolayı bende Patnos ilçe başkanımız Ali Eşref Bey'i, gençlik kolları başkanımızın ve il yönetiminde olan herkesin teşekkürlerimi sunuyorum. Ağrı gibi bir yerde bu kadar gencin bir araya gelmesi gerçekten beni sevindirdi. Patnosluların ayrım gözetmeksizin geleceğe yönelik bu ittifakta gözükmesi beni çok sevindirdi. Bu parti Patnos'ta bu kadar genci bir araya getiriyorsa bu partinin iktidar olmama gibi bir şansı yok. Altılı masada, millet ittifakında olan dostlarımızla Türkiye'de demokrasiyi içselleştiren, Türkiye'de özgürlüğün, barışın, emekten yana olan siz gençlerle iktidar olacağımızı inanıyorum. Bundan dolayı da sizleri kutluyorum."