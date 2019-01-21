CHP Pm 27 Ocak'ta Toplanıyor
16 dakika önce
CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü toplanacak.
CHP Parti Meclisi
(PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü toplanacak.
Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başlayacak.
Toplantıda, parti içi tartışmaların yaşandığı İzmir
Büyükşehir Belediye başkan adayı ile bazı il ve ilçe adaylarının netleşmesi bekleniyor.
Şimdiye kadar 6 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP, 16'sı büyükşehir, 28'i il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:32 Kaynak: AA
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