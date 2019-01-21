CHP PM 27 Ocak'ta toplanıyor
6 dakika önce
CHP Parti Meclisi, yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü parti genel merkezinde toplanacak.
CHP Parti Meclisi, yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü parti genel merkezinde toplanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:40
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