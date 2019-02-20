CHP Pm Olağanüstü Toplanıyor
2 saat önce
CHP Parti Meclisi (PM), 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.
CHP Parti Meclisi
(PM), 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 16 Şubat tarihinde parti Genel Merkezi'ne ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye aldı.
Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA
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