Son Dakika Haberleri: CHP Pm Olağanüstü Toplanıyor

CHP Pm Olağanüstü Toplanıyor

2 saat önce

CHP Parti Meclisi (PM), 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

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CHP Parti Meclisi (PM), 23 Şubat Cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Şubat tarihinde parti Genel Merkezi'ne ulaşan olağanüstü PM talebini değerlendirmeye aldı.

Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Politika
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