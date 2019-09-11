Son Dakika Haberleri: CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak
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CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

57 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi.

CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 
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