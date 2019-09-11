CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak
57 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00
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