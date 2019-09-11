CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, bazı yönetmelikler ile bağışlanma taleplerinin ele alınacağı belirtildi.

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