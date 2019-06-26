Son Dakika Haberleri: CHP PM pazartesi toplanacak
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CHP PM pazartesi toplanacak

1 saat önce

CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak.

CHP PM pazartesi toplanacak, System.String[]
CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.
MYK'de, genel başkan yardımcıları İstanbul seçimine ilişkin dar kapsamlı değerlendirmelerini Kılıçdaroğlu'na sunarken, seçimin geniş kapsamlı ele alınması için de pazartesi günü PM'nin toplanması kararlaştırıldı.
PM'nin, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katılımı ile pazartesi günü saat 10.00'da parti genel merkezinde toplanacağı bildirildi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:09 Kaynak: AA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Politika
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