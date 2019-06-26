CHP PM pazartesi toplanacak
26 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak CHP Parti Meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değerlendirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında pazartesi günü toplanacak CHP Parti Meclisinde İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değerlendirilecek.
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