Son Dakika Haberleri: CHP PM pazartesi toplanacak
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP PM pazartesi toplanacak

26 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak CHP Parti Meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değerlendirilecek.

CHP PM pazartesi toplanacak, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü toplanacak CHP Parti Meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değerlendirilecek.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:08 
İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği İstanbul'da pompalı tüfekle market soygunları yapan şahıs kamerada Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğunda yapacağı ilk işi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 21:34:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP PM pazartesi toplanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]