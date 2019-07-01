CHP PM, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı
1 saat önce
CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:23
CHP PM, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında toplandı.
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