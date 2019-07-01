Son Dakika Haberleri: CHP PM, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı
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CHP PM, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı

1 saat önce

CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP PM, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı , System.String[]
CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:23 
Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, İstanbul, Ekonomi
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