CHP Pm Toplantısı Sona Erdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.



Toplantı 6 saat sürerken biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP'de bugün belirlenen adaylarla açıklanan toplam sayı 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902'ye ulaştı. PM, kalan yerlerde aday belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi.



Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Torun, bugünkü PM ile belediye başkan adaylarını büyük oranda açıklamış olduklarını söyledi.





Bugün bir büyükşehir ve 2'de il adayını tespit ettiklerini dile getiren Torun, Erzurum Büyükşehir adaylarının Mehmet Sait Şimşek, Muş adaylarının Tansu Saraç, Şırnak adaylarının ise Osman Can olduğunu bildirdi.



İstanbul Beyoğlu ilçe Belediye Başkan adaylarının Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş olduğunu belirten Torun, Küçükçekmece adaylarının Kemal Çebi olduğunu kaydetti.



Torun, "Kadıköy'de bildiğiniz gibi Şerdil Dara Odabaşı'nı bugün teknik açıdan tekrar oyladık ve tartışmayı sonlandırdık.

Şişli adayımız ise Sayın Muammer Keskin, İzmir'den ise Buca Belediye Başkan adayımız Sayın Suat Nezir oldu." dedi.



CHP'nin Genel Başkanı, MYK'si ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini ifade eden Torun, şöyle konuştu:



"Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. CHP'de fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok.

Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız.

AK Parti'de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul'u, 16 yıldır da Türkiye'yi yönetmiyormuş gibi İstanbul'un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor.

AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Partili belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor.

AK Parti Genel Başkanı, sanki partisi ilk kez belediye başkanlığı seçimine giriyormuş gibi bir manifesto açıkladı. Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin?"



CHP'nin istihdam yaratan, hayat pahalılığını ortadan kaldıran, dirençli ve üretken bir ekonominin kurucu gücü olduğunu ileri süren Torun, CHP'li belediyelerin barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyulan tüm alanlarda, daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacağını söyledi.





Torun, CHP'li belediyelerin kentlerin karşılaştırmalı u¨stu¨nlu¨klerini dikkate alarak, yerel kalkınmayı sağladığını ifade ederek, parti olarak katma değeri yüksek ve istihdam yaratan projelere öncelik verdiklerini, bu yüzden CHP'li şehirlerin dünya çapındaki araştırmalarda Türkiye'nin en yaşanılası şehirleri olarak listelere girdiğini belirtti.





CHP'li belediyelerde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını yerelden başlayarak tüm ülkede hakim kılacaklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:



"Teknolojinin sağladığı olanakları şeffaf ve demokratik yönetim için kullanacağız.

Belediyeler çevreyi koruyan, ortak zenginliklerimizi geliştiren kurumlardır.

Kentlerimiz, ortak zenginliklerimizin, bir arada huzur ve adalet içerisinde yaşamamızın kaynağıdır. Ortak zenginliklerimizi tahrip eden, yurttaşların hayati önceliklerini karşılamayan kentsel politikalar sürdürülemez. CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak. Herkes için mutlu hayatın şehirlerini, gelecek kuşaklara huzur içerisinde bırakabileceğimiz bir çevreyi, yerel yönetim politikalarımızla oluşturacağız.

CHP'li belediyelerde, şehrin ihtiyaçlarını karşılamayan büyük bütçeli projeler uygulanmayacak. CHP'li belediyelerde yurttaşların taleplerine dayanan, sürdürülebilir ve hayatı ucuzlatan politikalar uygulanacak. Yurttaşların vergileriyle sadece küçük bir azınlığı zenginleştiren işler yapılmayacak. Şehrin rant alanları küçük ve imtiyazlı bir gruba teslim edilmeyecek."



Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Torun, bir soru üzerine CHP PM'nin bundan sonra kalan yerlerde adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdiğini açıkladı. Verilen yetkinin kapsam alanının sorulması üzerine Torun, "Sadece açıklanmayan yerlerle ilgili." dedi.



PM'de İzmir'in Bayraklı ilçesi adayı konusunda tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin Torun, "Bayraklı ile ilgili PM'miz özgür bir şekilde tartışmıştır. CHP sosyal demokrat bir partidir. Bu tartışma dışarıya bir kavga gibi anlatılmasın, bütün PM üyelerimiz düşüncelerini özgürce söylemektedir. Her bir belediyemiz her yönüyle değerlendirilmektedir ve bu çerçevede görüşler oluşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Bayraklı tartışması



CHP PM'de İzmir ilçeleri tartışılırken, MYK'den gelen listede Bayraklı olmamasına rağmen bazı üyeler imza toplayarak PM üyesi Erdal Aksünger'in adaylığının oylanmasını ve bunun da kapalı oylama şeklinde yapılmasını talep etmesi tartışmalara neden oldu.



Bunun usul açısından yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, PM'ye bir süre ara verdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle bir araya gelirken, Bayraklı için açık oylama yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayraklı adaylığı için önerilen Aksünger'in adaylığının geri çekildiği öğrenildi.



CHP PM'de bugün belirlenen 71 belediye başkan adayı şu şekilde:



1- Adana Seyhan Akif Kemal Akay



2- Adana Yüreğir Kamuran Karaca



3- Afyonkarahisar Hocalar Veli Aydoğmuş



4- Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Muhammer Dede



5- Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Kadir Temiz



6- Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Ramazan Tetik



7- Ankara Ayaş Ali Başkaraağaç



8- Ankara Haymana Hacı Aysu



9- Ankara Çubuk Can Kaderoğlu



10- Antalya Akseki Erdoğan Erdoğan



11- Bilecik Merkez Bayırköy Hüseyin Kaygısız



12- Bilecik Merkez Vezirhan Ercan Öztürk



13- Bolu Göynük Necdet Yıldıran



14- Bursa Yıldırım Özgür Erdursun



15- Erzincan Tercan Kargın Esra Polat



16- Erzurum Büyükşehir Mehmet Sait Şimşek



17- Erzurum Köprüköy Hüseyin Hanoğlu



18- Erzurum Pasinler Uğurhan Göksu



19- Erzurum Olur Ferudun Kaplan



20- Erzurum Horasan Medeni Kılıçer



21- Erzurum Oltu Hakan Zengin



22- Erzurum Çat Mahmut Edebali



23- Erzurum Tortum Ömer Dürlü



24- Erzurum Narman Birkan Külekci



25- Erzurum Pazaryolu Bilal Güven



26- Erzurum Uzundere Yaşar Ergün



27- Eskişehir Sarıcakaya Şafak Atay



28- Gümüşhane Torul Ali Osman Araz



29- Hatay Erzin Ökkeş Elmasoğlu



30- Hatay Defne İbrahim Güzel



31- Hatay İskenderun Yılmaz Şahutoğlu



32- Hatay Samandağ Refik Eryılmaz



33- İstanbul Küçükçekmece Kemal Çebi



34- İstanbul Beyoğlu Alper Taş



35- İstanbul Şişli Muammer Keskin



36- İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı



37- İzmir Buca Suat Nezir



38- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ayhan Çiftarslan



39- Karaman Merkez Akçaşehir Abdullah Yeşildaş



40- Kırıkkale Delice Çerikli Mustafa Delice



41- Konya Kadınhanı Veli Köleli



42- Kütahya Tavşanlı Balıköy Emre Aydın



43- Kütahya Tavşanlı Kuruçay Filiz Özata



44- Kütahya Tavşanlı Fisun Aktakka Yıldız



45- Kütahya Tavşanlı Tepecik Nurullah Öztürk



46- Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Serkan Kılıç



47- Malatya Arapgir Haluk Cömertoğlu



48- Malatya Yeşilyurt Erkan Özgün



49- Mersin Erdemli Hüseyin Serin



50- Mersin Akdeniz Sabit Yelkovan



51- Muş Merkez Tansu Saraç



52- Niğde Çamardı Osman Okcu



53- Sakarya Arifiye Muzaffer Cebeci



54- Sivas Gölova Mustafa Şengül



55- Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Emin Çağra



56- Şırnak Merkez Osman Can



57- Şırnak Beytüşşebap Zahit Aykut



58- Şırnak Kasrik Nedim Bilik



59- Şırnak Silopi Cemal Cengiz



60- Şırnak Balveren Ahmet Ertak



61- Tokat Sulusaray Memet Alkan



62- Tokat Merkez Çamlıbel Serhat Evcimen



63- Tokat Turhal Hasan Yücel Resuloğlu



64- Tunceli Çemişgezek Ali Rıza Özçelik



65- Van Muradiye Yavuz Demir



66- Yozgat Çekerek Özükavak Osman Aslan



67- Yozgat Saraykent Kazım Can



68- Yozgat Sarıkaya Karayakup Ali Sonkur



69- Yozgat Sorgun Araplı Ali Büyükerdoğan



70- Yozgat Sorgun Eymir Dursun Tekbaş



71- Yozgat Sorgun Yeniyer Adem Soylu

