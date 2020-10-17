CHP PM toplantısı sona erdi - Son Dakika

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen PM toplantısı 4,5 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayan PM toplantısında ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu Raporu görüşülerek onaylandı.

Başta Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadele olmak üzere, dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün sunum yaptığı toplantıda, Anayasa Mahkemesinin (AYM) verdiği ihlal kararı ve ardından yerel mahkemenin aldığı Enis Berberoğlu kararı tartışıldı. AYM'nin aldığı kararın Parlamentoda okutularak, Enis Berberoğlu'nun yeniden Meclise dönmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, somut bir karar çıkmadı.

PM'de ayrıca pandeminin yönetiminin ve salgının, özellikle ekonomi, sağlık ve eğitim etkilerinin siyasi sonuçları da değerlendirildi.