CHP PM Üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa etti Açıklaması - Son Dakika

Bugün itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu