CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
10.03.2021 17:59
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Mart Perşembe günü test yaptırdım ve negatif çıkmıştı. Fakat temaslı olduğumuz için 7 gündür evde karantina altındaydık. Son yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testi sonucunda bugün test sonuçlarımız pozitif çıktı. Çalışmalarımızı evden sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Deniz'in sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği öğrenildi.
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