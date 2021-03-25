CHP Rize İl Başkanlığı çay tarımı ile ilgili rapor hazırladı - Son Dakika

CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, çay tarımıyla ilgili rapor hazırladıklarını bildirdi.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, çay tarımının yapıldığı illerden görüş alarak çay tarımı ve çözüm önerileri ile ilgili rapor hazırladıklarını, bu raporu parti üst yönetimine sunacaklarını belirtti.

Yaş çay fiyatının sezona girmeden açıklanması, fiyatın altında ürün alımının yasaklanması, bankaların yaş çay üreticisine promosyon ödemesi, üreticinin dekara en az 75 lira gübre desteği alması, ÇAYKUR'un Varlık Fonundan çıkarılması ve üretici sendikasının kurulmasını isteyen Deniz, şöyle devam etti:

"Yaş çay destekleme bedelleri her sezon sonunda ödenmelidir. Özel sektör çay fabrikalarına uzun vadeli düşük faizli finansal destekler sağlanmalıdır. Son yıllarda artış gösteren heyelanlar sonucu toprak kayıplarını azaltacak ve toprağın mikrobiyolojik canlılığını koruyacak toprak ıslahı çalışmaları ile çay tarımında Tarım Bakanlığı tarafından yönetmeliği hazırlanan 'iyi tarım' uygulamasına geçilmelidir. Çay üreticilerinin, tarımsal ürün sigortaları ve tarımsal desteklemelerden kolaylıkla yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemine dahil edilmeleri kolaylaştırılmalıdır. Toprağın hatalı gübre kullanımı sonucu asitleşmesi önlenmeli ve toprak sağlığını koruyucu uygulamalar teşvik edilmelidir. Çay budama işlemi 2021 yılında son bulmakta olduğu için budama zorunlu olmamalı, çay ocakları yaşlandıkça ve üreticilerin talebine bağlı olarak devam etmelidir. Budama sonucu oluşan gelir kaybı desteğine ek olarak toprak ıslahı ve hasat tablası oluşturma desteği verilmelidir."

Deniz, çay sektörünün 1984'te çıkarılan kanunla yeterli verimliliğe ulaşamadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşların birlikte hazırlayacağı bir çay kanununa ihtiyaç vardır. Hazırlanacak kanunda taban fiyat uygulaması esas alınmalıdır. Türk çayı stratejik ürün olarak yasada yer almalıdır. Hazırlanan çay kanunu taslağında ÇAYKUR Türk çay sektöründe tek düzenleyici kamu kurumu olarak korunmalıdır. Çay kanunu taslağında üreticilere yönelik olarak yer alan 'yaş çay alım kotası' kaldırılmalı ve 2 bin metrekarenin altında çay tarım alanına sahip üreticilerin, yıl içerisinde sadece bir sanayici ile yaş çay satış sözleşmesi yapma zorunluluğu kaldırılmalıdır."