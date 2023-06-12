CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı Ardal, cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı Ardal, cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

12.06.2023 14:42

Rize'de oturduğu apartmanın 5'inci katında cam silerken dengesini kaybedip düşen CHP'nin eski İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tavukçuoğlu Ardal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturmada şüpheli duruma rastlanmadı.

Rize'de eski CHP Kadın Kolları Başkanı ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP milletvekili aday adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal, Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi üzerinde bulunan Ardal Apartmanı'nın 5. katındaki evinin camlarını sildiği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan Ardal, ihbarla adrese çağrılan ambulansla, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ardal, doktorların çabalarına rağmen, bugün, yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturmada, şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Eski CHP Rize Kadın Kolları Başkanı Ardal, cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı Ardal, cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Rize Kadın Kolları eski başkanı Ardal, cam silerken 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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