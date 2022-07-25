Chp, Sağlık Çalışanlarına Şiddetle İlgili TBMM'yi Olağanüstü Toplantıya Çağırdı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel, "Biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantıya çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta 14.00'te Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz. Sorun yakıcıdır, sorun siyaset üstü bir sorundur ama mesele siyasetin konusudur. Siyaset bu sorunu çözmek için birtakım siyasi rekabetleri çekişmeleri bir kenara bırakmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şiddet başta olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi için 120 milletvekilinin imzasıyla TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran dilekçeyi, TBMM Sekreterliği'ne sundu.

Basın toplantısı düzenleyen Özel, geçen hafta sağlık meslek örgütlerinin yöneticileri ile yaptıkları toplantı sonucunda 14 maddelik kanun teklifi hazırladıklarını söyledi. Özel, kanun teklifinin müzakere edilmesi ve gelecek pazartesi genel görüşme yapılması için çağrı yaptı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"SONUÇ ALAN BİR KANUNA BİR TÜRLÜ KAVUŞAMADIK: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet, bu Meclis'in çok uzun süredir konusu. Özellikle son 10 yılda, bu konu ile ilgili Meclis'te sayısız kez araştırma önergeleri verildi, soru önergeleri verildi, kanun teklifleri verildi. Amaca yönelik ve sonuç alan bir kanuna bir türlü kavuşamadık. İki yıl önce bütün partiler bir araya geldiler, çalışma yaptılar. Sağlık Bakanı, Türk Tabipleri Birliği'nin taleplerinin, sağlık meslek örgütlerinin taleplerinin, sağlık alanında örgütlü sendikaların taleplerinin yerinde olduğunu söyledi. Komisyon aşamasına kadar her şey yolundaydı ama komisyonda saraydan gelen telkinlerle AKP, yine o kanun teklifinin altını boşaltmıştı. Bu sene mayıs ayında bir kez daha oturuldu, birlikte çalışıldı. Ama yapılan düzenlemelerin hem Türk Tabipleri Birliği'nin hem sendikaların diğer meslek örgütlerinin, derneklerin tam taleplerini karşılamadığı hep söyleniyordu. Bu arada MHP başta olmak üzere AKP ve MHP'nin hem genel başkanlarının hem sözcülerinin Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütlerini hiçe sayan, öteki gören, hatta onları hedef gösteren, şeytanlaştıran zaman zaman 'kapatılmalıdır' noktasına kadar gelen söylemleri birlikte çalışma olanağını ortadan kaldırmış ve bu örgütleri kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmasına gayret gösterilmiştir.

SAĞLIKÇILARLA ÇALIŞMA YAPTIK, 14 MADDELİK KANUN TEKLİFİ HAZIRLADIK: Tam bunlar konuşulurken Türk Tabipleri Birliği bir kanun teklifiyle gruplara başvurmuştu. Bu kanun teklifi ateşli silahlar kanununda değişiklik yapılmasını öngörüyordu. Ne diyordu? 'Aynı mahkeme salonları gibi tüm sağlık hizmetinin sunulduğu yerlere kimse polis dahil, jandarma dahil, özel güvenlik dahil kimse silahla giremesin.' Bu mahkeme salonlarında var.' Biz bu kanun teklifi üzerine çalışırken Ekrem Karakaya Konya'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Tam o günlerde siyaset Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını konuşuyordu. O günden sonra herkes bu konuda tepkisini dile getirdi, duyarlılığını dile getirdi. Sonuç: İktidar partisi, Ekrem Karakaya'nın memleketinde bir hastaneye adını verdi. Elbette kıymetlidir. Ama bu klasik tepkiler, bu klasik refleksler, sağlık emekçilerinin hayatını kaybetmesinin önüne geçmiyor. İlk günden itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, sorumluluğun Meclis'te olduğunu vurguladı. Biz CHP olarak geçen hafta, Türk Tabipleri Birliği ile birlikte sağlık alanında görev yapan, örgütlü olanlarla bir araya gelerek görüşmelerimizi yaptık. Elimde o çalışmanın ürünü olan 14 maddelik bir kanun teklifi var. Sağlık meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin ortak talebi, diyorlar ki 'sorunu çözerse bu çözer.' Biz Meclis Başkanlığı'na bu kanun teklifini verdik.

TBMM'Yİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA DAVET EDİYORUZ: Meclisimizin Sayın Genel Sekreterine, partimizin 120 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü, 1 Ağustos 2022 pazartesi günü saat 14.00'te. Yani gelecek hafta bugün bu saatlerde TBMM'yi olağanüstü toplantıya davet ediyoruz. Bu olağanüstü toplantıda ilk önce bir genel görüşme açılmasını talep ediyoruz. Yani tüm siyasi partiler bir genel görüşme açarak sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, düşüncelerini önerilerini dile getirsin ve ardından Meclis'in çalışmalarına devam ederek Türk Ceza Kanunu'nda ve Ateşli Silahlar Kanunu'nda değişiklik yapılmasını talep ettiğimiz ancak yürütmeyle yürürlük toplam 16 maddelik bu kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu bitene kadar Meclis'in çalışmalarını sürdürmesini istiyoruz.

Bu durumda üzerine görev düşenler var. Meclis Başkanı, 7 gün içinde toplantıya çağırmak durumunda. Önümüzdeki pazartesi günü toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili Genel Kurul'da olursa genel görüşme başlayacak ve ardından kanunun görüşmelerini geçebileceğiz.

İKTİDAR MUHALEFET AYIRMADAN: Biz iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantıya çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta 14.00'te Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz. Tabii bu konuda üzerine görev düşen ve daha önceden görevini yaparlarsa Meclis'in gelecek hafta daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak olanlar var. Bunlar da Sağlık Komisyonu Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı'dır. Kanun teklifimizin bu iki komisyona sevk edilmesi beklenmektedir. Bu komisyonlar yazın çalışma kararı almış durumdadırlar. Başkanları herhangi bir başka iş ve işleme gerek olmaksızın bu hafta içinde komisyonlarını toplantıya çağırabilirler. Kendilerine sevk edilecek bu kanun teklifi üzerinde komisyon toplantısı komisyon çalışmaları bu hafta içinde tamamlanabilir. O zaman gelecek pazartesi genel görüşmeyi müteakip kanunun görüşmelerine geçer ve bunu kamuoyunun da beklentilerini karşılayacak tüm sağlık emekçilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde gelecek pazartesi günü normal çalışma saatleri içinde bunu tamamlayabiliriz. Eğer sağlık ve adalet komisyonları pazartesi gününü beklerse bu haftayı değerlendirmezlerse o zaman gelecek hafta pazartesiden sonra birkaç gün daha çalışmaya ihtiyaç olacaktır. Meclis Başkanı'nın bu toplantı çağrımızı önümüzdeki pazartesi için yapacağına inanıyorum. Zaten Anayasa ve İçtüzük de bu konuda kendisine bir başka tasarruf hakkı da vermiyor. Türkiye, böyle haklı bir talep için kimlerin Meclis'e geleceğini kimlerin gelmeyeceğini, kimlerin sorunu çözme noktasında irade ortaya koyacağını, kimlerin koymayacağını görecek. Biç tüm milletvekillerimizle burada olacağız.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ: Dün Sayın Genel Başkanımızın Balıkesir mitingimizde söylediği gibi: Sorun yakıcıdır, sorun siyaset üstü bir sorundur ama mesele siyasetin konusudur. Siyaset bu sorunu çözmek için, teklifin kimden geldiğine bakmaksınız ve birtakım siyasi rekabetleri çekişmeleri bir kenara bırakmalıdır ve hep birlikte sağlık emekçilerimizin hayatını tehdit eden bu ve her geçen gün önlenemeyen artan bu sağlıkta şiddet konusunda üzerimize düşeni yapmak durumundayız."

Özel, gazetecilerin sorusu üzerine, "Biz tüm milletvekillerini bu toplantıya davet ediyoruz. CHP, 130'un üzerinde milletvekili ile burada olacak. 200, toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi için en az 70 milletvekilinin daha genel kurul toplantısına katılması gerekiyor. Bu konuda; iktidar, muhalefet ayırmadan tüm milletvekillerinin duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Bu anlamda, 'İttifak içinde çalışalım, 200 rakamını biz sağlayalım, gerisi gelmezse de buradan bir siyasi çıkar elde edelim' diye bir yaklaşımımız yok" dedi.