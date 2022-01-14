CHP Sakarya İl Başkanlığından EYT'lilerin sorununun çözümü için basın açıklaması - Son Dakika

CHP Sakarya İl Başkanlığınca, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununun çözümü için basın açıklaması yapıldı.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, parti binasında yaptığı açıklamada, EYT'lilerin 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiğini belirtti.

Keleş, 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008'de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısının kademe kademe arttırıldığını anlatarak, "İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi." diye konuştu.

EYT'lilerin bu sorununun CHP iktidarında çözüleceğini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği 'İntibak Yasası'nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz."