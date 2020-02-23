CHP Samsun'da Fatih Türkel dönemi - Son Dakika
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CHP Samsun'da Fatih Türkel dönemi

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun 37. Olağan İl Kongresi'nde Fatih Türkel başkan seçildi.

CHP Samsun'da Fatih Türkel dönemi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun 37. Olağan İl Kongresi'nde Fatih Türkel başkan seçildi.


CHP Samsun 37. Olağan İl Kongresi Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde yapıldı. 572 delegenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede eski il başkanı Mehmet Kundak, Fatih Türkel ve İsmail Tutoğlu başkanlık için yarışacağını duyurmuştu. Başkan adaylarından İsmail Tutoğlu seçimin çarşaf liste usulü yapılması yönünde talebi kabul görmeyince aday olmadı. Oy kullanma işlemleri sonrasında sandıktan Fatih Türkel'e 301, Mehmet Kundak'a 232 oy çıktı. CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel oldu. Eski başkan Kundak ve Türkel sonuçların açıklanması sonrası yan yana poz verdi.


Fatih Türkel'in yönetim kurulu asil listesi ise Nizamettin Akman, Umut Alkaç, Mevlüde Arslan, Burak Bulgurcuoğlu, İnci Çolakoğlu, Selahattin Çelik, Begüm Değer, Nihat Doru, Alpaslan Er, Bünyamin İnan, Hasan Kablan, Suat Keleş, Murat Keleş, Mustafa Kol, Özge Küçükoğlu, Vecdi Meral, Eyup Odabaş, Tuğrul Öngel, Hüseyin Özkök, Filiz Öztopal, Davut Semi, Caner Servi, Haldun Şengün ve Barboros Yörük'ten oluştu. - SAMSUN

Cumhuriyet Halk Partisi, Samsun, Fatih, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:29 Kaynak: İHA
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