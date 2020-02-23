CHP Samsun İl Başkanlığında kongre heyecanı - Son Dakika
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CHP Samsun İl Başkanlığında kongre heyecanı

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – CHP Samsun 37. Olağan İl Kongresi, Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde başladı.

CHP Samsun İl Başkanlığında kongre heyecanı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – CHP Samsun 37. Olağan İl Kongresi, Atakum Kültür ve Eğlence Merkezi'nde başladı.


572 delegenin oy kullanma hakkının olduğu CHP Samsun 37. Olağan İl Kongresi'nde 3 aday başkanlık için yarışıyor. Mevcut il başkanı Mehmet Kundak, Fatih Türkel ve İsmail Tutoğlu başkanlık için yarışacak. Oy kullanma işleminin saat 17.00'de biteceği kongrede yeni başkan oyların sayımından sonra belli olacak. Başkan adaylarından İsmail Tutoğlu, çarşaf liste usulü seçim yapılırsa başkanlığa aday olacağını, blok liste ile seçimlere gidilirse aday olmayacağını açıkladı.


Kongre hakkında bilgi veren CHP Samsun İl Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Kundak, "Kongreler CHP'de demokrasi şöleni halinde geçer. En güzel günlerimizden birisi budur. Bütün ilçe başkanlarımız ve delegelerimiz seçime gelecek. Kongrenin sonucunda CHP'nin kazanmasını bekliyoruz. Kazanan veya kaybeden olmaz. Tatlı bir rekabet içerisinde geçer. Sonunda da CHP kazanır" dedi.


Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek, yeni başkan oy sayımının ardından belli olacak. - SAMSUN

Cumhuriyet Halk Partisi, Atakum, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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