CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulundan Toplu İstifa

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CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti

CHP'de Yaşanan Kadıköy ve Beşiktaş Krizinin Ardından Parti Yönetimi, İsimleri Yeniden Görüşme Kararı Aldı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu