CHP Şanlıurfa İl Kongresi'nde mevcut başkan Hayrettin Cidir güven tazeledi - Son Dakika
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CHP Şanlıurfa İl Kongresi'nde mevcut başkan Hayrettin Cidir güven tazeledi

6 saat önce

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Hayrettin Cidir yeniden seçildi.

CHP Şanlıurfa İl Kongresi'nde mevcut başkan Hayrettin Cidir güven tazeledi, System.String[]

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Hayrettin Cidir yeniden seçildi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Divan Başkanlığını CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'in yaptığı kongrede mevcut İl Başkanı Hayrettin Cidir ile Ali Ersöz yarıştı. 131 delegenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Cidir 84 oy alırken rakibi Ersöz 47 oy aldı.

Kongreye, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, ilçe teşkilatları, gençlik ve kadın kolları üyeleri katıldı.

Bu arada kongrede oy verme öncesi iki adayın tarafları arasındaki yaşanan kısa süreli gerginlik partililerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Şanlıurfa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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