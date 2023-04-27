Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı! - Son Dakika
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Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı!

27.04.2023 13:48

İstanbul Ataşehir'de CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde, motosikletli şüpheliler tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilerek parti flamalarının kesilmesi olayı ekipleri harekete geçirdi. Saldırganların ofisin camına yazılar yazarak kaçtığı olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Nisan Çarşamba günü 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"KONUYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "Çalışmalarda M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan arşiv incelemesinde, şüphelilerden M.E.D, S.B. ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

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