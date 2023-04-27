Ataşehir'deki CHP Seçim İrtibat Bürosu'na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı!

Munzur Çayı'nda boğulan 3 genç aranırken, sudan hiç beklenmedik bir şey çıktı

Hırsız diye jandarmaya teslim ettiği şahıs PKK'lı çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Nisan Çarşamba günü 01.20 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletli şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılmasına ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.

"KONUYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "Çalışmalarda M.E.D, S.B, C.S.B, B.O, Y.A. ve E.E.G. adlı şüpheliler olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan arşiv incelemesinde, şüphelilerden M.E.D, S.B. ve C.S.B'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.