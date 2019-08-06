CHP, seçim sonuçlarını il başkanlarıyla değerlendirecek
19 dakika önce
CHP'de yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
CHP'de yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir
'de il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:44
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