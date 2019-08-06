Son Dakika Haberleri: CHP, seçim sonuçlarını il başkanlarıyla değerlendirecek
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CHP, seçim sonuçlarını il başkanlarıyla değerlendirecek

19 dakika önce

CHP'de yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.

CHP, seçim sonuçlarını il başkanlarıyla değerlendirecek, System.String[]
CHP'de yerel seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmaları kapsamında 16-17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi, Nevşehir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:44 
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