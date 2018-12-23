Son Dakika Haberleri: CHP seçim stratejisini belirledi

CHP seçim stratejisini belirledi

3 saat önce

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP'nin seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı.

CHP seçim stratejisini belirledi, System.String[]
Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP'nin seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:43 

İstanbul, Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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