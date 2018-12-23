CHP seçim stratejisini belirledi
3 saat önce
Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP'nin seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı.
Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar aralarında Ankara
ve İstanbul
'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP
'nin seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:43
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