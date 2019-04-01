CHP Seçmeni 'Küskünler'i Değil, Partiyi Tercih Etti

CHP
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip, başka partilerden ya da bağımsız olarak seçime giren adaylardan sadece 2'si kazandı. Kırklareli
Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyince bağımsız olarak yeniden aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu
ile Kemer
'de DSP'den aday olan Necati Topaloğlu
, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı oldu.
31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylık sürecinde CHP'den aday gösterilmeyen bazı isimler, başka partilerin yolunu tuttu. İstanbul Şişli
'de adaylık bekleyen Mustafa Sarıgül
ile Avcılar
Belediye Başkanı Handan Toprak Benli
, aday gösterilmeyince partilerinden istifa edip DSP'ye geçerek aday oldu. Eski bir CHP'li olan Celal Doğan
da üç dönem belediye başkanlığı yaptığı Gaziantep
'te Millet İttifakı tarafından aday gösterilmeyince, DSP'den seçime girme kararı aldı.
CHP'nin güçlü olduğu Ege
'de istifalar da peş peşe geldi. İzmir
'de Tire
Belediye Başkanı Tayfur Çiçek
ve Kiraz
'da CHP'nin tek aday adayı Salim Özkarakaş
ve Muğla
'nın Marmaris
ilçesi Belediye Başkanı Ali Acar
, yerel seçimlerde DSP'den aday oldu.
Aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
ise Demokrat Parti
'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. Aydın
'ın Efeler
Belediye Başkanı Mesut Özakcan
, Söke
Belediye Başkanı Süleyman Toyran
, Denizli
'nin Buldan
Belediye Başkanı Mustafa Gülbay
, Muğla'nın Ortaca
Belediye Başkanı Hasan Karaçelik
ile CHP Bursa Orhangazi
Belediye Başkan adayı gösterilen, ancak ilçede Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti
adayında karar kılınınca adaylığı geri çekilen Çetin Çoklar da Demokrat Parti'ye geçti. Antalya
'nın Aksu
ilçesinden adaylık bekleyen İsa Yıldırım
, Kemer'de Necati Topaloğlu ve Konyaaltı
ilçesinden Buket Dağlı
da aday olamayınca CHP'den istifa ederek DSP'den aday oldu.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
ile Balıkesir
'in Edremit
Belediye Başkanı Kamil Saka
da aynı nedenle CHP'den istifa edip, yola bağımsız olarak devam etme kararı aldı.
ADAYLARDAN 2'Sİ KAZANDI
Dün yapılan yerel seçimlerde bu adaylardan sadece 2'si kazandı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bağımsız olarak girdiği seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi. Antalya'nın Kemer ilçesinde DSP'den aday olan Necati Topaloğlu da yeniden başkan oldu.
SARIGÜL VE BENLİ KAYBETTİ
Şişli'de DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül yüzde 28.08'de kalırken, oyların yüzde 48.28'ini alan CHP adayı Muammer Keskin
ise belediye başkanı oldu. Partisinde istifa edip DSP'nin Avcılar adayı olan mevcut başkan Handan Toprak
Benli ise oyların ancak yüzde 0.81'ni alabildi. Burada da CHP adayı Turan Hançerli
, oyların yüzde 52.11'ni alıp, yeni başkan oldu. - İstanbul