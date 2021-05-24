CHP, "Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçi"nin açıklanması için TBMM Başkanı Şentop'a başvurdu - Son Dakika

CHP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği "organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi"nin kimliğinin açıklanması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a başvuruda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 milletvekili tarafından imzalanan yazıda, Türkiye demokrasisinin askeri ve sivil darbe dönemleriyle devlet içindeki bazı yapılanmaların hukuk dışına çıktığı dönemlerde çok ağır yaralar aldığı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ayaklar altına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun, katıldığı bir televizyon programında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e ilişkin "Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemişse hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun." sözlerini sarf ettiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Süleyman Soylu'nun bu şekilde dile getirdiği ve üstünü kapalı bıraktığı iddia, TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmüş ve tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. TBMM Başkanı olarak sizin asli göreviniz, Meclisimizin saygınlığı ve milletvekillerinin onurunu korumak adına iddianın açıklığa kavuşturulmasını sağlamaktır. İddia edildiği üzere organize suç örgütünden maddi gelir elde eden bir siyasetçi bulunuyorsa ve söz konusu siyasetçi mevcut ya da geçmiş yasama dönemlerinde parlamentoda görev almışsa, derhal kamuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalıdır."