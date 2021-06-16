CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır - Son Dakika

Bir süredir YouTube kanalında videolar yayınlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddiaların yankıları sürüyor. Son olarak hakkında çıkan yakalandığı yönünde haberleri yalanlayan Peker, İş Bankası konusunda CHP'lilere bir de çağrıda bulunmuştu.

"SİZ BANKANIN YASAL HİSSEDARI DEĞİL MİSİNİZ?"

"CHP yetkilileri, siz İş Bankası'nın yasal hissedarı değil misiniz?" diyen Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma müdürü Ekrem Güler'in İş Bankası'nda yönetim kurulunun baş danışmanlığında olduğunu öne sürmüştü.

"DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR"

Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği CHP'den konuyla ilgili ilk değerlendirme Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Özel, "İş Bankası'ndaki şaibeli koruma müdürü derhal görevden alınmalıdır. Bu ismin nasıl göreve başladığı derhal açıklanmalıdır! Atamızın hisselerini temsil ettiğimiz, gözümüz gibi sakındığımız, tek kuruşuna dokunmadığımız İş Bankası'nın üzerine gölge düşürtmeyiz!" ifadelerini kullandı.