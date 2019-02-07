Son Dakika Haberleri: CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı Celiloğlu Adaylıktan Çekildi

CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı Celiloğlu Adaylıktan Çekildi

1 saat önce

İzmir'de, CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.

CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı Celiloğlu Adaylıktan Çekildi, System.String[]
İzmir'de, CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.

CHP İlçe Başkanı Senem Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi.

Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini aktaran Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini ifade etti.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanmasının ardından Celiloğlu aday gösterilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:26 Kaynak: AA

İzmir, belediye başkan adayı, Seferihisar, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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