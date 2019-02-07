CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı Celiloğlu Adaylıktan Çekildi
1 saat önce
İzmir'de, CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.
İzmir
'de, CHP
'nin Seferihisar
Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu
adaylıktan çekildi.
CHP İlçe Başkanı Senem Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi.
Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini aktaran Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini ifade etti.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer
'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanmasının ardından Celiloğlu aday gösterilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:26 Kaynak: AA
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