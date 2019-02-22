Son Dakika Haberleri: CHP Selçuk'ta İstifalar

CHP Selçuk'ta İstifalar

6 dakika önce

İzmir'in Selçuk İlçesinde CHP Belediye Meclis üyesi adayı 3 kişi adaylıktan çekildi.

CHP Selçuk'ta İstifalar, System.String[]
İzmir'in Selçuk İlçesinde CHP Belediye Meclis üyesi adayı 3 kişi adaylıktan çekildi.

Parti genel merkezine liste tepkisi göstererek istifa eden CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt ve yönetim kurulunun ardından, belediye meclis üyesi adayı Emrah Boztepe, Hasan Erbay ve Aynur Kaçmaz adaylıktan çekildi.

Boztepe, Erbay ve Kaçmaz, adaylıktan çekilmelerine ilişkin ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi.

CHP Selçuk Belediye Meclis üyesi adaylarından Hasan Erbay, 2004'den beri partinin üyesi olduğunu, listenin parti tüzük ve kriterlerine uygun olmadan belirlendiğini savunarak, "Bu sıralamayı hak etmediğimi düşünüyorum. Meclis üyesi adaylığım benimle istişare edilmeden bilgim dışında belirlendiği için adaylıktan çekildim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:05 Kaynak: AA

Politika
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