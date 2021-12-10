CHP Serik İlçe Başkanı Mustafa Kurt istifa etti - Son Dakika

CHP Serik İlçe Başkanı Mustafa Kurt, sosyal medya hesabından görevini bıraktığını duyurdu.

Kurt paylaşımında, "Sevgili Hemşerilerim. 2 aydır yürüttüğüm CHP Serik İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. CHP'ye bağlılığım aynen devam edecek. Her zaman partimin yanında olacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte bana destek olan başta ailem olmak üzere bütün partili arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstifanın ardından CHP Genel Merkezince yeni atama yapılacağı öğrenildi.

İbrahim Demir'in ilçe başkanlığı döneminde ilçe sekreteri olarak yönetimde görev yapan Mustafa Kurt, Demir'in 26 Ekim 2021 tarihinde rahatsızlığından dolayı istifasının ardından ilçe başkanı olarak atanmıştı.