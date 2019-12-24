CHP Siirt İl Başkanı Bilek, saldırıya uğradı - Son Dakika
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CHP Siirt İl Başkanı Bilek, saldırıya uğradı

6 saat önce

SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı.

CHP Siirt İl Başkanı Bilek, saldırıya uğradı, System.String[]

SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken, polis saldırıya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında, bir grupla tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle grup, Bilek'e saldırdı. Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Belik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırıya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, NEVAF BİLEK, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:03 Kaynak: DHA
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