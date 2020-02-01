CHP Siirt İl Başkanlığına Bilek yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Siirt İl Başkanlığına Bilek yeniden seçildi - Son Dakika

CHP Siirt İl Başkanlığına Bilek yeniden seçildi

6 saat önce

CHP Siirt İl Kongresinde mevcut başkan Nevaf Bilek yeniden getirildi.

CHP Siirt İl Başkanlığına Bilek yeniden seçildi, System.String[]

CHP Siirt İl Kongresinde mevcut başkan Nevaf Bilek yeniden getirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen seçim sonucunda oyların tamamını alan Bilek, başkan seçildi.

Bilek, "Partimizi iktidar yapana kadar gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.


Kongreye CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, NEVAF BİLEK, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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