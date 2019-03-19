Son Dakika Haberleri: CHP Şişli Adayı Keskin Merkez Mah. Esnafını Ziyaret Etti

CHP Şişli Adayı Keskin Merkez Mah. Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan Şişli Merkez Mahallesi esnafını ziyaret etti.

CHP Şişli Adayı Keskin Merkez Mah. Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]

İş yerlerini gezip esnafın sorunlarını dinleyen Keskin, yerel seçimlerde kendisine ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek istedi. Esnafın çoğunluğunun kaldırım işgali ve İspark'tan şikâyet etmesi üzerine Keskin, "Ana arterler biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Ara sokaklardaki kaldırım işgallerini çözeceğiz ancak ana arterler için Ekrem İmamoğlu ile ortak projelerimiz var" dedi.

Şişli için projelerini esnafla paylaşan Keskin, "Göreceksiniz ki hiçbir zaman bana ulaşma sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Gece ve gündüz Şişli'de yaşayan biriyim. Her zaman bu sokaklarda beni göreceksiniz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:14 Kaynak: Bültenler

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