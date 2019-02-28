Son Dakika Haberleri: Chp Şişli Adayı Keskin: Sadece Akp İle Değil Uzantılarıyla Uğraşıyoruz.

Chp Şişli Adayı Keskin: Sadece Akp İle Değil Uzantılarıyla Uğraşıyoruz.

5 dakika önce

Seçim gezilerine devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Beyoğlu'nda mali müşavirlerle kahvaltı yaptı.

Chp Şişli Adayı Keskin: Sadece Akp İle Değil Uzantılarıyla Uğraşıyoruz., System.String[]

Toplantıda meslektaşlarından destek talebinde bulunan Keskin seçim döneminde sadece AKP ile değil uzantılarıyla da uğraştıklarını söyledi ve bu süreci hep beraber atlatacaklarını vurguladı.

Seçim sürecinin konuşulduğu toplantıda mali müşavirlerin sorunlarını da dinleyen Keskin, çözüm önerilerini aktardı. Kendisinin de mali müşavir olduğunu anımsatan Keskin; "Şişli deki sıkıntıyı herkes biliyordur. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Benim görmediğimi siz göreceksiniz. Sadece AKP değil, uzantılarıyla da uğraşıyoruz. Çok ciddi bir örgütçülükten gelen meslek grubuyuz. Birlikte başaracağımıza inanıyorum" dedi. Bir soru üzerine konuşmasını sürdüren Keskin; "Bizim sloganımız temiz Şişli. Bizi diğerlerinden ayıran da bu oldu. Yakında yapacağımız lansmanda tüm projelerimizi anlatacağım" dedi. Meslektaşlarının sorularını yanıtlayan, sık sık not alan Keskin, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi ve katkıları için dostlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:41 Kaynak: Bültenler

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