Son Dakika Haberleri: Chp Şişli Belediye Meclis Üye Adayları Bir Arada

Chp Şişli Belediye Meclis Üye Adayları Bir Arada

39 dakika önce

Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Abidin Dino Salonunda düzenlenen toplantıya, Muammer Keskin'in yanı sıra çok sayıda partili de katıldı.

Chp Şişli Belediye Meclis Üye Adayları Bir Arada, System.String[]

Muammer Keskin: Şişli'yi beraber yöneteceğiz.

Öte yandan toplantıda söz alan CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Keskin "size söz veriyorum; 1 Nisan da Şişli Belediyesi CHP'nin olacak. Hiçbir makam ve mevki CHP'nin iktidarından daha önemli değil. 1 Nisan günü Şişli Belediyesi, herkese eşit ve adil davranacak. Burada size çok görev düşecek. Bu bir ekip ve takım oyunudur. Şişli'yi beraber yöneteceğiz ve hepimize görev düşecek. Kırgınlıklar varsa, lütfen geride bırakalım. Dışarda kalan arkadaşlar da lütfen kırılmasın. Yola çıkacağımız arkadaşlarla ortak bir görüşte buluşmak zorundayız. Yarın birbirinizin yüzüne bakamayacağımız şeyler yapmayalım. Herkes mahallelerine sahip çıksın" şeklinde konuştu.

Meclis üye adaylarının isimlerinin tek tek okunması ve tanıtılmasıyla devam eden toplantı, seçim stratejilerinin açıklanmasıyla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:35 Kaynak: Bültenler

Keskin, Muammer Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi, Şişli, Güncel
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