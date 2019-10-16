Son Dakika Haberleri: CHP ŞİŞLİ İLÇE BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR
Son Dakika Güncel CHP ŞİŞLİ İLÇE BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

CHP ŞİŞLİ İLÇE BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

1 saat önce

CHP Şişli İlçe binasını giren 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı eylem yapınca gözaltına alındı.

CHP ŞİŞLİ İLÇE BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR, System.String[]

CHP Şişli İlçe binasını giren 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı eylem yapınca gözaltına alındı.

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde bulunan CHP Şişli ilçe binası önüne gelen 4 kişiden ikisi parti görevlisinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada içeriye girdi. İki kişi ise parti binasının önünde bekledi. Parti binasının penceresine çıkan eylemciler Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar attı.  Ellerindeki broşürleri pencereden aşağıya atan DEV-GÜÇ üyesi 2 eylemci, içeriye giren polis ekipleri tarafından plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Parti binası önünden görüntü

-Şişli CHP İlçe binası önüne asılan pankart

-Eylemcilerin sloganlar atması

-Polisin binaya girmesi

-Vatandaşların olayı izlemesi

-Şüphelilerin gözaltına alınarak polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar


Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Polis, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Şişli İlçe Başkanlığı, bir grup tarafından işgal edildi
Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Milyoner'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP ŞİŞLİ İLÇE BİNASINDA HAREKETLİ DAKİKALAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]