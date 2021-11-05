CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'dan "asgari ücret" açıklaması - Son Dakika

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, basın toplantısında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teşkilat binasında düzenlenen toplantıda konuşan Coşkun, Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan ve ailelerinin açlık sınırı altında yaşadığını ileri sürdü.

Coşkun, asgari ücretlilerden yüksek oranda vergi kesildiğini belirterek, "Şu an asgari ücret brüt 3 bin 577 liradır. Asgari ücretten yapılandırılan vergi ve SGK kesintilerinden sonra bir asgari ücretlinin eline 2 bin 825 lira geçmektedir. Bu kesintilere son verildiği taktirde asgari ücret 3 bin 577 liraya yükselecektir." diye konuştu.

CHP'nin 2018 yılından itibaren bu konuda TBMM'ye defalarca kanun teklifi ve önerge verdiğini anlatan Coşkun, "Kanun tekliflerimiz halen Meclis'te bekletilmektedir. En son ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki vergi yasası görüşmelerinde 'asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması' önerisi partimizce sunulmuş ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.