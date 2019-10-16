Son Dakika Haberleri: CHP Sivas İl ve Merkez İlçe başkanlıklarında yeni görevlendirme
Son Dakika Politika CHP Sivas İl ve Merkez İlçe başkanlıklarında yeni görevlendirme

CHP Sivas İl ve Merkez İlçe başkanlıklarında yeni görevlendirme

38 dakika önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, tüzüğün 25. maddesi gereğince Sivas il ve merkez ilçe başkanlarının görevden alındığı ve yeni görevlendirmeler yapıldığı bildirildi.

CHP Sivas İl ve Merkez İlçe başkanlıklarında yeni görevlendirme, System.String[]

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından, tüzüğün 25. maddesi gereğince Sivas il ve merkez ilçe başkanlarının görevden alındığı ve yeni görevlendirmeler yapıldığı bildirildi.

CHP MYK'nın parti tüzüğünün 25. maddesi uyarınca aldığı kararın ardından İl Başkanlığı'na Yılmaz Coşkun, Merkez İlçe Başkanlığı'na da Sebahat Şencan getirildi.

Partinin kongre takviminin başlaması nedeniyle 45 gün içerisinde yeni bir kongre yapılmayacağı, belirlenen takvim içerisinde yeni yönetimin kongreyi gerçekleştireceği öğrenildi.

"Bu karar adaletten yoksundur"

Kararın ardından Eski İl Başkanı Ahmet Turan Temel, İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, kendisine sahip çıkan partililere teşekkür etti.

Zor günlerde partililerle yol aldıklarını dile getiren Temel, "Bütün yanlışlıklara siz değerli partililerimiz sayesinde son verdik. Evet bir yanlış yapılmıştır. Bu karar, hukuksuzdur, adil değildir, adaletten yoksundur. Neden görevden alındık. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bu değerli partinin mensupları asla böyle gönderilmemelidir." diye konuştu.

Eski CHP Merkez İlçe Başkanı Erdoğan ise "İl ve İlçe yönetim kurullarında bulunan bazı arkadaşlarımızın istifa etmesinden dolayı tüzüğümüz gereği il ve merkez ilçe yönetimimiz düşmüş bulunmaktadır." dedi.

CHP'de hiçbir zaman şahısların ve belli grupların menfaatinin ön planda olmadığını savunan Erdoğan, "Yaşanan bu antidemokratik durumu hiçbir şekilde kabul etmesek de her daim bize yakışan şekilde genel başkanımızın yanında yer alacağız. İstifa eden arkadaşlarımızın yeniden atama listelerinde yer alması vahim bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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