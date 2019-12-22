CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Son Dakika

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi

6 saat önce

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'na Celal Abbas Aslan seçildi.

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi, System.String[]

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'na Celal Abbas Aslan seçildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Celal Abbas Aslan ve Yaprak Budak başkanlık için yarıştı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kongrede yaptığı konuşmada, "Genel kurulun partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. 18 yıldır AKP iktidarıyla CHP'liler olarak onurla, şerefle mücadele ediyoruz. Biz bu bayrağı Mustafa Kemal Atatürk'ten, İsmet Paşa'dan, Karaoğlan'dan, Deniz Baykal'dan aldık bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile taşıyoruz." dedi.

CHP İl Başkanı Yılmaz Coşkun ise partilileri birlik ve beraberliğe davet ederek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Genel kurulda 287 delege oy kullandı. Oyların 150'sini alan Celal Abbas Aslan merkez ilçe başkanı seçildi. Yaprak Budak 134 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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