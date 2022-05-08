CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı - Son Dakika
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CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı

08.05.2022 17:49
CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Şarkışla İlçe Teşkilatının düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Şarkışla İlçe Teşkilatının düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı.

Parti binasında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Karasu, anne ve anne adaylarının da Anneler Günü'nü kutladı.

Burada açıklama yapan Karasu, "Öncelikle tüm annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Başta ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere ebediyete intikal eden ülkemizin kurucusu şehitlerimizin annelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybettiğimiz tüm annelere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaşayan annelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum." diye konuştu.

Programa, CHP İlçe Başkanı Seyit Kayaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Anneler Günü, Milletvekili, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Sivas Milletvekili Karasu, Şarkışla'da Anneler Günü programına katıldı - Son Dakika


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