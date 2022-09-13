Ulaş Karasu'dan Erdoğan'ın Açıkladığı Sosyal Konut Projesine Tepki: "Adeta Dağ Fare Doğurdu" - Son Dakika
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Ulaş Karasu'dan Erdoğan'ın Açıkladığı Sosyal Konut Projesine Tepki: "Adeta Dağ Fare Doğurdu"

13.09.2022 17:35

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin, “Adeta dağ fare doğurdu. 2 yıl içerisinde 250 bin konut yapacaklarını ifade ediyorlar. 2 artı 1 dair için 2 bin 280, 3 artı 1 daire için 3 bin 187 TL’den başlayan fiyatlardan bahsettiler. Bunlar, en alt açıklanan fiyatlar. 240 ayın sonunda bu fiyatlar kaç lira olacaktır? Alan kişinin cebinden kaç lira çıkacaktır? Size bir örnek vermek istiyorum; 2018’in temmuz ayında TOKİ’den sosyal konut alan bir vatandaşımız bin 630 TL öder iken 4 yıl sonunda, şu anda taksitler 2 bin 930 lira olmuştur. TOKİ’nin fiyatlandırması memur maaş zammına endekslidir” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sosyal konut projesine ilişkin, "Adeta dağ fare doğurdu. 2 yıl içerisinde 250 bin konut yapacaklarını ifade ediyorlar. 2 artı 1 dair için 2 bin 280, 3 artı 1 daire için 3 bin 187 TL'den başlayan fiyatlardan bahsettiler. Bunlar, en alt açıklanan fiyatlar. 240 ayın sonunda bu fiyatlar kaç lira olacaktır? Alan kişinin cebinden kaç lira çıkacaktır? Size bir örnek vermek istiyorum; 2018'in temmuz ayında TOKİ'den sosyal konut alan bir vatandaşımız bin 630 TL öder iken 4 yıl sonunda, şu anda taksitler 2 bin 930 lira olmuştur. TOKİ'nin fiyatlandırması memur maaş zammına endekslidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıkladı. Erdoğan, "Hedefimiz, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde, 2023-2028 arasını kapsayan beş yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Konutlarımızın, maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları da şu şekilde olacaktır: Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi, 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" açıklamasını yaptı.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ayrıntılarını Erdoğan'ın duyurduğu yeni sosyal konut projesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uzun süredir reklamını yapmış olduğu sosyal konut projesi, bugün Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Adeta dağ fare doğurdu. 2 yıl içerisinde 250 bin konut yapacaklarını ifade ediyorlar. Bu inşaat maliyetleri ile müteahhitlerin her gün teminat mektubu yaktığı, işleri yarım bıraktığı bir dönemde öncelikle bu ihaleleri nasıl gerçekleştirecekler? İnşaat maliyetlerini düşürmedikleri müddetçe bu fiyatlara yaptırma şansları bulunmuyor. Vatandaşa satacakları fiyatlar noktasında da açıklama yaptılar. 2 artı 1 dair için 2 bin 280, 3 artı 1 daire için 3 bin 187 TL'den başlayan fiyatlardan bahsettiler. Bunlar, en alt açıklanan fiyatlar. 240 ayın sonunda bu fiyatlar kaç lira olacaktır? Alan kişinin cebinden kaç lira çıkacaktır? Size bir örnek vermek istiyorum; 2018'in temmuz ayında TOKİ'den sosyal konut alan bir vatandaşımız bin 630 TL öder iken 4 yıl sonunda şu anda taksitler 2 bin 930 lira olmuştur. TOKİ'nin fiyatlandırması memur maaş zammına endekslidir. Ayrıca bu sosyal konutları alan vatandaşlarımızın, sözleşmelerini imzaladıktan sonra ödemelerine başlayacakları ifade edildi. Aynı anda hem kira hem de sosyal konut taksiti ödeyecekler."

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Kaynak: ANKA

Ulaş Karasu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Karasu'dan Erdoğan'ın Açıkladığı Sosyal Konut Projesine Tepki: 'Adeta Dağ Fare Doğurdu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaş Karasu'dan Erdoğan'ın Açıkladığı Sosyal Konut Projesine Tepki: "Adeta Dağ Fare Doğurdu" - Son Dakika
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