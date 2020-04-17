CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.



CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Merkez İlçe Başkanı Celal Abbas Aslan'ın da katıldığı ziyarette, Karasu, Atatürk Caddesindeki esnafla bir araya gelerek, salgının ekonomiye etkisini değerlendirdi.



Bankalardaki çalışanlara fazla iş yükü bindiğini kaydeden Karasu, "Sivas'taki tüm bankacılık işlemleri, Atatürk Caddesi'ndeki şubelerden yapılıyor, bu da şube çalışanlarının yükünü oldukça artırmış durumda. Bu iş yükünün sistemli bir biçimde diğer şubelere kaydırılması gerekir." dedi.