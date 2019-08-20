Son Dakika Haberleri: CHP Söke İlçe Başkanı Atakan, istifa etti
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CHP Söke İlçe Başkanı Atakan, istifa etti

1 saat önce

CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan, görevinden istifa etti.

CHP Söke İlçe Başkanı Atakan, istifa etti, System.String[]
CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan, görevinden istifa etti.
İstifa dilekçesini partisine sunan Atakan, açıklamasında sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiğini bildirdi.
Atakan'ın istifasının ardından yeni başkanın yarın açıklanması bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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