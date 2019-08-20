CHP Söke İlçe Başkanı Atakan, istifa etti
1 saat önce
CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan, görevinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:06 Kaynak: AA
CHP Söke
İlçe Başkanı Mesut Atakan, görevinden istifa etti.
İstifa dilekçesini partisine sunan Atakan, açıklamasında sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiğini bildirdi.
Atakan'ın istifasının ardından yeni başkanın yarın açıklanması bekleniyor.
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