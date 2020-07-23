CHP, sosyal medya düzenlemesini AYM'ye götürmeye hazırlanıyor - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Sosyal medya düzenlemesinin yasalaşmaması için bütün yolları kullanacağız. Bunun içinde Anayasa Mahkemesi yolu da var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, TBMM'ye getirilen sosyal medyaya yönelik yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Onursal Adıgüzel, sosyal medya düzenlemesi teklifine destek vermeyeceklerini belirterek iktidar ve Cumhur İttifakı temsilcilerine sosyal medyaya ilişkin bir düzenleme olması durumunda bir ihtisas komisyonu kurulmasını önerdiklerini, bunun kabul görmediğini belirtti. Adıgüzel "Yeni yaptırımlar getirilerek Türkiye'de sosyal medya firmalarına diz çöktürme çabası devam ediyor. Bunu 'ben yaptım oldu' anlayışıyla hayata geçirip milyonlarca genç sosyal medyaya giremeyecek hale gelecek" diye konuştu.

'BİLİŞİM ÇAĞINDAYIZ, BU NASIL BİR ANLAYIŞ'Adıgüzel, düzenlemede yer alan yaptırımlara dikkat çekerek, "Temsilcilik, ofis açmazsanız verilecek cezalara baktığınızda iktidar sosyal medya platformlarını caydırmaya yönelik bir uygulama içindedir. Bilişim çağındayız. Bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl Türkiye çağı yakalayacak, nasıl üretecekler, bilgiye nasıl ulaşacaklar? Bant genişliğinin daraltılması meselesi yüzde 90'a kadar; bu ne demek? 4 şeritli bir otoban düşünün bunun bir anda tek şeride düşürülmesi ve oluşan trafik ve bu mecralara girmeye zorlanan kullanıcıların süreçten çekilmesi ve belki zaman içinde sosyal medya ağlarının Türkiye'den çekilmesi olacak. Wikipedia Türkiye'de kapatıldı; ama AYM kararıyla açıldı. Youtube yıllarca kapalı kaldı ülkemizde" dedi.'ANAYASA MAHKEMESİ YOLU DA VAR'Adıgüzel, Türkiye'de 1,7 milyon KOBİ'nin sosyal medya üzerinden ticaret yaptığını bildirerek şöyle konuştu: "KOBİ'ler bir sosyal medya platformu üzerinden reklam veriyor ve kazanç elde ediyor. Bunlar bir yıl içinde 15,3 milyar TL katma değer oluşturdu. 209 bin vatandaşımız bu sayede ekmek yiyor. 135 ülkeden ticaret yapan insanlar sosyal medya platformundan bizi takip ediyor. AKP, bu düzenlemeyle 'ya benim fişlemem için bana yardımcı ol, ya da Türkiye'den çık' diyor sosyal medya platformlarına. 2019 raporuna göre yıl sonu itibarıyla 408 bin web sitesi, 7 bin Twitter hesabı, 40 bin tweet ve 10 bin video erişime engelli. Pandemi sürecinde yalnızca 65 günde koronavirüs paylaşımı nedeniyle 10 bin hesap incelendi, 510 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya düzenlemesinin yasalaşmaması için bütün yolları kullanacağız. Türkiye'de milyonlarca insanın, KOBİ'nin mağdur edilmemesi için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun içinde Anayasa Mahkemesi yolu da var."

Haber: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,