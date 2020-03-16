CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs... - Son Dakika

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs...
6 saat önce
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:40 Kaynak: AA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.
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