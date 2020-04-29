CHP Sözcüsü Faik Öztrak Açıklaması - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sahipsizleri sahiplenme, çaresizlerin dertlerine derman olma, insanlarımızın kaygılarını giderme görevi, kuşkusuz ilk önce devlete ve onu yönetenlere düşer." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sahipsizleri sahiplenme, çaresizlerin dertlerine derman olma, insanlarımızın kaygılarını giderme görevi, kuşkusuz ilk önce devlete ve onu yönetenlere düşer." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanların hem canını hem de cüzdanlarını tehdit ettiğini belirten Öztrak, önceki haftadan bu yana salgın göstergelerinde sınırlı bir düzelme görüldüğünü ancak rahatlamak için henüz erken olduğunu söyledi.

Salgının ilk gününden bu yana ihtiyat ve katı tedbirlere vurgu yaptıklarını ifade eden Öztrak, bundan sonra da bu iki ilkeye daha çok riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere vatandaşların en başından beri gösterdiği fedakarlığın boşa gitmemesi için iyi planlanmış bir çıkış stratejisi izlemesi gerektiğini dile getiren Öztrak, salgının yeniden başlamasının bu şeklide önlenebileceğini vurguladı.

Bir yandan koronavirüs ile mücadele edilirken diğer yandan işsizlik, parasızlık ve çaresizliğin yaşandığını kaydeden Öztrak dün İstanbul'da bir kişinin, "Beni koranavirüs öldürmedi. Sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk öldürdü." yazarak yaşamına son verdiğini aktardı.

Aynı gün Aksaray'da ise bir gencin cep telefonunu rehin bırakarak aldığı 10 liralık benzinle kendisini yaktığını, bu haberlerin başka bir sosyal felaketin yaklaştığının göstergesi olduğunu savunan Öztrak, "Sahipsizleri sahiplenme, çaresizlerin dertlerine derman olma, insanlarımızın kaygılarını giderme görevi, kuşkusuz ilk önce devlete ve onu yönetenlere düşer. Çünkü bu Cumhuriyet 'kimsesizlerin kimsesi olsun' diye kurulmuştur. Sosyal devlet işte bugünler için vardır." değerlendirmesini yaptı.

"Ekonomik destek paketleri yetersiz"

Bütün dünyada hükümetlerin yurttaşlarının canlarıyla cüzdanları arasına sıkışmaması için sürekli destek paket programları açıkladığına dikkat çeken Öztrak, 540 milyar avroluk yeni bir paketi onaylayan Avrupa Birliği Komisyonunun krizin başından bu yana açıkladığı yardım paketlerinin büyüklüğünün 1 trilyon avroyu aştığını aktardı.

ABD'nin destek paketlerinin 3 trilyon doları bulduğunu ifade eden Öztrak, Fransız, Kanada, İngiltere ve İskoçya hükümetlerinin de çalışanları ve işverenleri yüklü miktar içeren paketlerle desteklediğini ifade etti.

Türkiye'de de benzer bir destek politikasının uygulanmasını beklediklerini belirten Öztrak, destek adı altında yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu savunarak şöyle devam etti:

"107 milyar lira, kefaletiyle kredi, yani borç, 8,5 milyar liralık paraf ticari kart, yani yeni kredi kartı borcu. 8 milyar lira esnaf destek kredisi bu da borç, 22 milyar lira temel ihtiyaç kredisi bildiğimiz tüketici kredisi, yani borç. Saray bunlara 'Destek' diyor ama bunlar bal gibi hem de faiziyle borç. Paket deyip önce üzerine 100 milyar lira yazdıkları, sonra da '200 milyar lira yaptık' diye reklam filmi çektikleri paranın 150 milyar lirası borç. Bir kısmı da faizle vergi ve kira ertelemesi. Millete faizle borç vermenin adı ne zamandan beri destek oldu? Pakette karşılıksız verdikleri tek para, 4,4 milyon kayıtlı yoksul aileye bir defaya mahsus 1000 lira. Bu da toplam 4,4 milyar lira eder. Dara düşen işletmelerde çalışan evli ve iki çocuklu bir işçiye 1765 lira vereceklerdi sonra bunu da çok gördüler ve aynı işçiyi aylık 1170 lira ile zorunlu ücretsiz izne çıkaracak düzenleme yaptılar."

"Maskeler yurt dışına gönderildi"

Üzerinden 1-1,5 ay geçmesine rağmen halka vaat edilen 5 maskenin gönderilmediğini ancak doğalgaz, elektrik, su, internet ve telefon faturalarının ulaştırıldığını ifade eden Öztrak, "Maskeler ABD'ye, İngiltere'ye, İtalya'ya, Almanya'ya kolilerin üzerine Cumhurbaşkanlığı forsu yapıştırılıp hediye olarak gönderiliyor. Kendi milletine umut olamayanlar, '55 ülkeye şefkat eli uzattık' diye övünüyor. Yardımlaşmak elbette iyidir, güzeldir ama ne demiş atalarımız 'Önce can, sonra canan.' Tıpkı diğer ülkelerin yaptığı gibi ilkin kendi milletinizin canını düşüneceksiniz. Kendi insanınızı ümitsizlik çukurundan çekip çıkaracaksınız, Çaresiz yurttaşlarımıza devletin şefkat elini uzatacaksınız. Herkesten önce ilkin kendi mazlumlarımızı kucaklayacaksınız, ondan sonra kime isterseniz ona yardım yaparsınız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın Kovid-19 salgınıyla geçen yıl sonunda tanıştığına işaret eden Öztrak, o günden bu yana hükümetin 176 milyar 100 milyon lira vergi topladığını, 22 milyar 883 milyon lira dışarıdan, 43 milyar 512 milyon lira ise içeriden borçlandığını, 40 milyar 549 milyon lira Merkez Bankası kasasındaki karı aldığını, 56 milyar 334 milyon lira para bastırdığını, 30 milyar 250 milyon dolar net döviz rezervini sattığını iddia etti.

Yılbaşından bu yana hükümetin eline geçen finansal kaynak miktarının 536 milyar 608 milyon lira olduğunu anlatan Öztrak, "Ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu'nun kasasında da yılbaşında duran 131 milyar 542 milyon lira vardı. Konuştuğumuz paralar bin değil, milyon değil, milyar. Bu kadar para toplayan hükümet, millete korona tazminatı olarak sadece 4,4 milyar lira verebildi." diye konuştu.

CHP'nin önerileri

Öztrak, "Sağlıkta olduğu gibi ekonomide de sorumlu bir çıkış stratejisine ihtiyaç vardır." diyerek partisinin bu süreçte sunduğu önerileri şöyle sıraladı:

"İlk iş olarak derhal Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayın. İstişare ve diyalog mekanizmalarını düzenli çalıştırın. Derhal büyüme, işsizlik, enflasyon, cari denge başta olmak üzere makro dengeleri revize edin. İçsel tutarlılığı yüksek, ufuk açan gerçekçi bir programı milletin önüne koyun. Bu çerçevede, derhal ek bütçe çalışmalarına başlayın. Kamuda tüm harcamaları gözden geçirin. 'İtibardan tasarruf olmaz' diyerek yaptığınız gösteriş harcamalarını durdurun. Kamu-özel iş birliği sözleşmelerini mutlaka ilgilileriyle müzakere edin. Bu sözleşmelerin dövize endeksli gelir garantilerini mutlak surette Türk lirasına çevirin. Mücbir sebep hükümlerinin işletilmesi imkanı varsa bu garantilerden bir an evvel kurtulun. Bütçede yaratılacak alanı öncelikle ailelerimizin canlarıyla cüzdanları arasına sıkışmalarını önleyecek şekilde kullanın. Krizi fırsata çevirmek istiyorsanız ülkemizin beşeri ve fiziki sermayesini koruyacak, bir neslin kötü beslenme nedeniyle yitirilmesini önleyecek tedbirleri derhal alın. Başta G-20 olmak üzere küresel iş birliği mekanizmalarıyla iletişimi artırın. Türkiye'nin risk primini aşağı çekecek önlemleri almaya çalışın."

Hükümete yönelttikleri sorulara cevap alamadıklarını savunan Öztrak, buna rağmen soru sormaya devem edeceklerini belirterek, "Bu yılın başından beri topladığınız, borç aldığınız ve bastığınız toplam 537 milyar lira ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki 132 milyar lira nereye gitti? 2,5 milyar dolara aldığınızı söylediğiniz S-400'leri aktive ettiniz mi? Katarlılar, Sakarya Tank Palet Fabrikası'na 50 milyon dolarlık yatırımı yaptı mı ve iki köprü için nisan ayında yapılacak 2 milyar 720 milyon liralık garanti ödemelerini yaptınız mı?" diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak sözlerini tamamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 05:54 Kaynak: AA


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